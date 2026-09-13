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Нутрициолог Мальцова: стресс может мешать восстановлению после сна

Нутрициолог Мальцова: стресс может мешать восстановлению после сна

Нутрициолог Марина Мальцова рассказала, что ощущение разбитости после семи—восьми часов сна может быть связано не только с качеством ночного отдыха, но и с хроническим стрессом, дефицитом железа или работой щитовидной железы.

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