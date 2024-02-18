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За популярный у дачников цветок можно получить уголовный срок

За популярный у дачников цветок можно получить уголовный срок

Любимый бабушками цветок, оказывается, содержит галлюциногены и наркотические средства.Выращивание ипомеи трёхцветной запретили на территории дачных участков, частных подворий и парков в России: за ослушание грозит уголовное преследование.

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