За популярный у дачников цветок можно получить уголовный срок

Любимый бабушками цветок, оказывается, содержит галлюциногены и наркотические средства.Выращивание ипомеи трёхцветной запретили на территории дачных участков, частных подворий и парков в России: за ослушание грозит уголовное преследование.
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