Врач дала советы по восстановлению здоровья кишечника после приема антибиотиков

Антибиотики широкого спектра действия уничтожают не только патогенные микроорганизмы, но и полезную микрофлору кишечника, из-за чего может развиться дисбиоз, рассказала клинический нутрициолог сервиса персонализированных рекомендаций по питанию «Новабиом» Дарья Русанова.