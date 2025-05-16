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Врач дала советы по восстановлению здоровья кишечника после приема антибиотиков

Врач дала советы по восстановлению здоровья кишечника после приема антибиотиков

Антибиотики широкого спектра действия уничтожают не только патогенные микроорганизмы, но и полезную микрофлору кишечника, из-за чего может развиться дисбиоз, рассказала клинический нутрициолог сервиса персонализированных рекомендаций по питанию «Новабиом» Дарья Русанова.

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