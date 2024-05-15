Уклонение от мобилизации на Украине достигло рекордных масштабов

Украина столкнулась с проблемой массового уклонения от мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Это стало результатом принятия нового закона об ужесточении мобилизации, который вступит в силу 18 мая.
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