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Колесник: учения РФ в Средней Азии дают понять Западу риски в случае агрессии

Колесник: учения РФ в Средней Азии дают понять Западу риски в случае агрессии

Учения "Рубеж-2026" должны дать понять западным странам, что в случае потенциальной агрессии с их стороны будет дан серьезный ответ, заявил в разговоре с «Лентой.

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