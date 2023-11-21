Al Wataniya: БПЛА Израиля совершают разведывательные полеты над югом Ливана

По данным агентства Al Wataniya, занимающиеся разведывательной деятельностью БПЛА ВВС Израиля были замечены над поселками Эн-Накура, Альма-эш-Шааб и Эд-Духейра, а также над селениями Рамия, Аит-эш-Шааб и Мирвахейн на юге Ливана.
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