Al Wataniya: БПЛА Израиля совершают разведывательные полеты над югом Ливана

По данным агентства Al Wataniya, занимающиеся разведывательной деятельностью БПЛА ВВС Израиля были замечены над поселками Эн-Накура, Альма-эш-Шааб и Эд-Духейра, а также над селениями Рамия, Аит-эш-Шааб и Мирвахейн на юге Ливана.