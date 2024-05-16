Planet today
ГЛАВНОЕЛЕНТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Planet today

53 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Когда мир откажется от американской зависимости?США нашли себе но...
  • Eduard
    Территория Германии у Польши,почему немцы ей не занимаются?Германия подставл...
  • Сергей Захаров
    Им при бомбежке америкой Хиросимы инигасаки атомной бомбой мозги всему поколению мозги отбило тот страха они забыли...Страхи Японии пор...

События под Харьковом обозначили стратегический маневр российских военных

События под Харьковом обозначили стратегический маневр российских военных

Российские войска продолжили продвижение по всей линии фронта в зоне спецоперации. Картина происходящего в целом – не только на Харьковском направлении – показывает, что ВС РФ смогли навязать противнику собственные правила игры, стратегическую шахматную партию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх