Рейд ВСУ на курскую Суджу: Разведка боем перед полномасштабным вторжением?

Александр Ситников 6 августа 2024 г., 16:55 Жители Сумской области утверждают, что Сырский здесь собрал целую армию — «от Бобрика и Бездрика» ФСБ сообщила о попытке врага прорваться на территорию России: «Утром 6 августа 2024 года ВСУ на участке Государственной границы Российской Федерации в пределах Курской области совершена вооруженная провокация.