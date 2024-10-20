Идеологическая диверсия в год семьи: Русский - плохой, а мигрант - молодец; Блогеры заявили о несправедливости на ТВ!

Вадим Кузнецов Хорошенькую тренировку устроили юные мусульмане. "Аллах акбар" под звук бабахов? Навыки получены, зачет сдан и принят? Интересно, а что там еще можно взорвать, "во имя Аллаха, всемилостивого и милосердного"? Вообще неплохо бы, чтобы тамошее ФСБ занялось разбором деятельности школы юных шахидов.

Владимир Балаев Возвращение Познера - пробный шар... Если проглотили молча, то можно и остальных возвращать. А НЕ ПОРА ЛИ ЭТО ПРЕКРАЩАТЬ?!