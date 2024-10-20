Медвежий угол
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Медвежий угол

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Идеологическая диверсия в год семьи: Русский - плохой, а мигрант - молодец; Блогеры заявили о несправедливости на ТВ!

Идеологическая диверсия в год семьи: Русский - плохой, а мигрант - молодец; Блогеры заявили о несправедливости на ТВ!

На федеральном ТВ очередной сериал про чудесную "восточную сказку". Тема уже обсуждается в телеграм-каналах.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Хорошенькую тренировку устроили юные мусульмане. &quot;Аллах акбар&quot; под звук бабахов? Навыки получены, зачет сдан и принят? Интересно, а что там еще можно взорвать, &quot;во имя Аллаха, всемилостивого и милосердного&quot;? Вообще неплохо бы, чтобы тамошее ФСБ занялось разбором деятельности школы юных шахидов.
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4 час.
Владимир Балаев
Возвращение Познера - пробный шар... Если проглотили молча, то можно и остальных возвращать. А НЕ ПОРА ЛИ ЭТО ПРЕКРАЩАТЬ?!
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3 час.
ИИ
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гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных....иначе эта азиатская саранча сожрёт Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ....
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