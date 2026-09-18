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Военные новости ★ сводки СВО

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‼️🇷🇺🇺🇦 Поражено 5 сухогрузов, доставлявших грузы ВСУ, — Минобороны ▪️Расчёты ударных «Гераней» поразили пять сухогрузов в портах Южный, Черноморск и Одесса, а также в акватории Чёрного моря.

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