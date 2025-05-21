Китай выражает решительный протест в связи с 17-м пакетом санкций ЕС

www.globallookpress.com/Olga Sokolova/Russian Look Китай выражает решительный протест в связи с 17-м пакетом антироссийских санкций Евросоюза, куда попали и компании КНР, заявила на брифинге официальный представитель МИД Китая Мао Нин.
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