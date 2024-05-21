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Закон, порядок, государство

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В МВД по Удмуртии подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Полицейский дядя Степа – 2024»

В МВД по Удмуртской Республике завершился региональный этап ежегодного Всероссийского конкурса творчества «Полицейский Дядя Степа».

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