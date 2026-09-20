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Спорт Уик-Энд

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Алексей Миранчук забил победный гол в MLS «Портленду». РПЛ в соцсети поздравила россиянина

Алексей Миранчук забил победный гол в MLS «Портленду». РПЛ в соцсети поздравила россиянина

В матче регулярного чемпионата MLS сезона-2026 российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук забил победный гол «Портленд Тимберс» (1:0).

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