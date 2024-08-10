Член дружины сообщил о сдаче в плен украинского диверсанта в Курской области

Украинский военный сдался в плен члену добровольной народной дружины в Курской области. Об этом рассказал житель деревни Журавли и член дружины Юрий Ведрашко, видео с ним опубликовал врио главы региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
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