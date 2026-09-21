Цена Brent опустилась ниже 100 долларов впервые с начала сентября

Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в ноябре 2026-го на лондонской бирже ICE опустилась ниже 100 долларов за баррель.
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