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Месси о голе Альвареса: «Фантастический, у него отличный удар. Рад результату»

Лионель Месси оценил гол Хулиана Альвареса в матче сборной Аргентины против Швейцарии  (3:1, экстра-таймы).

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