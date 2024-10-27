Классика-же. "Путинская власть закрывает глаза на проблемы в полиции, что и привело к трагедии и беспорядкам в Коркино".
Учим русских майданному мышлению, или... Пан Юрко и методики ЦРУ, плюс одна поучительная история...
Комментарии
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МГ
Миша Граник
А вот интересно, кто и сколько заплатил автору за этот пасквиль? Подоляка - постоянный участник встреч Министра обороны и Президента с журналистами. А туда, как я понимаю, ФСБ абы кого не пустит. Так "афтор" сомневается в компетентности нашей ФСБ? Ну и кто тогда "враг народа"?
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7 час.
Людмила Фирстова
Никто ему не заказывал и не платил автору. Он реально оценил публикации этого хохла, вы тоже почитайте что и как он пишет...
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6 час.
людмила бер
Венедиктов, эхо Москвы, тоже ходил в Кремль.... потом раз и выгнали.... Вот не надо защищать Юрка, этим аргументом.... смешно...
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5 час.
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