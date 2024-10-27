Учим русских майданному мышлению, или... Пан Юрко и методики ЦРУ, плюс одна поучительная история...

МГ

Миша Граник

А вот интересно, кто и сколько заплатил автору за этот пасквиль? Подоляка - постоянный участник встреч Министра обороны и Президента с журналистами. А туда, как я понимаю, ФСБ абы кого не пустит. Так "афтор" сомневается в компетентности нашей ФСБ? Ну и кто тогда "враг народа"?