Народный артист РФ Сергей Безруков проголосовал на выборах президента РФ

Народный артист России Сергей Безруков проголосовал на выборах лидера Российской Федерации. На избирательный участок актер пришел в Иркутске, в город он приехал на Большой детский фестиваль, в рамках которого состоится специальная программа «ЭХО БДФ — Приангарье».
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