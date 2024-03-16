Народный артист РФ Сергей Безруков проголосовал на выборах президента РФ

Народный артист России Сергей Безруков проголосовал на выборах лидера Российской Федерации. На избирательный участок актер пришел в Иркутске, в город он приехал на Большой детский фестиваль, в рамках которого состоится специальная программа «ЭХО БДФ — Приангарье».