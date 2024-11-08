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Глава Take-Two Зельник рассказал об оптимизации GTA VI для Xbox Series S

Глава Take-Two Зельник рассказал об оптимизации GTA VI для Xbox Series S

На пресс-конференции с инвесторами генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник заявил о значительном росте рынка персональных компьютеров, а также рассказал о версии GTA VI для бюджетной консоли Xbox Series S.

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