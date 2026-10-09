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Регионы России

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Google Фото добавило кнопку для редактирования видео перед отправкой

Google Фото добавило кнопку для редактирования видео перед отправкой

Кнопка размещена в правом нижнем углу меню отправки предварительного просмотра ролика. При нажатии запускается стандартный видеоредактор, позволяющий обрезать видео и использовать другие инструменты редактирования.

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