Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Погоня за успехом делает людей несчастными

Погоня за успехом делает людей несчастными

Когда человек осознает, зачем ему дана жизнь, когда он обретает смысл жизни в служении чему-то большему, чем он сам, он больше не определяет свое достоинство через банковский счет или марку машины.

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