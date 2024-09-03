Внедорожник Tank 500 доработан фирмой Arctic Trucks[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Исландская компания Arctic Trucks сделала себе имя на подготовке внедорожников и пикапов к суровым условиям бездорожья.
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