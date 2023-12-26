Никиту Белых освободили от наказания по делу о превышении полномочий

ТАСС/Мария Шевченко Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых приговорили к 2,5 года лишения свободы по делу о превышении полномочий и освободили от этого наказания из-за истечения срока давности уголовного преследования.
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