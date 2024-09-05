В Кохме автобус проехал мимо остановки с одиноким школьником

Дмитрий Гурин

Ну наказания за такое водятлам не предусмотрены если не описаны в договорах транспортных компаний с администрацией. Но вот то что у нас бьют не по паспорту а по морде водятлы как то не учитывают. Можно и по УК РФ привлечь: "Оставление человека в опасности".