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В Кохме автобус проехал мимо остановки с одиноким школьником

В Кохме автобус проехал мимо остановки с одиноким школьником

Водитель не пожелал останавливаться ради одного ребенка.Водитель автобуса №131 в Кохме проехал мимо остановки, где стоял одинокий мальчик со школьным рюкзаком.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Ну наказания за такое водятлам не предусмотрены если не описаны в договорах транспортных компаний с администрацией. Но вот то что у нас бьют не по паспорту а по морде водятлы как то не учитывают. Можно и по УК РФ  привлечь: &quot;Оставление человека в опасности&quot;.
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