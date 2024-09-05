Водитель не пожелал останавливаться ради одного ребенка.Водитель автобуса №131 в Кохме проехал мимо остановки, где стоял одинокий мальчик со школьным рюкзаком.
В Кохме автобус проехал мимо остановки с одиноким школьником
Комментарии
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Дмитрий Гурин
Ну наказания за такое водятлам не предусмотрены если не описаны в договорах транспортных компаний с администрацией. Но вот то что у нас бьют не по паспорту а по морде водятлы как то не учитывают. Можно и по УК РФ привлечь: "Оставление человека в опасности".
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