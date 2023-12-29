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Валютные фонды начинают дорожать после эпического роста Carry Trade

Валютные фонды начинают дорожать после эпического роста Carry Trade

Все большее число валютных фондов ищет потертые валюты, которые могли бы извлечь выгоду из более низких процентных ставок, поскольку они пытаются воспроизвести блокбастерную прибыль 2023 года от керри-трейд.

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