Елена Панина: Важнейшей задачей российского государства является сбережение народа

По информации международного рейтингового агентства Fitch, в 2021 году поступления в бюджет от нефти и газа могут составить порядка 9 трлн рублей или около $125 млрд.
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