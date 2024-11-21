«Гордимся его стойкостью». Элфрид Пэйтон дебютировал за «Пеликанс»

Разыгрывающий получил место в составе и время на площадке из-за травм защитников команды. Пэйтон дебютировал в проигранном матче с «Кливлендом» (100:128) и набрал 11 очков, 5 подборов и 8 передач за 22 минуты.
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