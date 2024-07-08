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Царьград

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Опаснее любого предателя: Угрозу внутри России "специально не хотят видеть". Михалков подтвердил – фамилии известны

Опаснее любого предателя: Угрозу внутри России "специально не хотят видеть". Михалков подтвердил – фамилии известны

Режиссер Никита Михалков потвердел существование "чёрного списка", куда вошли известные фамилии деятелей культуры – угроза зреет внутри России, но её "не видят или специально не хотят видеть".

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Не назвал никого из &quot; черного списка &quot;... Боится их - врагов - или боится тех, кто эти  якобы списки, составил?! Ежели ты так труслив, то и молчи себе в тряпочку, не раздувай тему...А если &quot; ты так предполагаешь...&quot; то тоже молчи и не раздувай не проверенное фактами.
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