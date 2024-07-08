Опаснее любого предателя: Угрозу внутри России "специально не хотят видеть". Михалков подтвердил – фамилии известны

Анфиса Иванова

Не назвал никого из " черного списка "... Боится их - врагов - или боится тех, кто эти якобы списки, составил?! Ежели ты так труслив, то и молчи себе в тряпочку, не раздувай тему...А если " ты так предполагаешь..." то тоже молчи и не раздувай не проверенное фактами.