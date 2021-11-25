«Ливерпуль» – 1-й за 82 года английский клуб, забивший 2+ гола в 16 играх подряд

«Ливерпуль» обыграл «Порту» (2:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов. Мерсисайдцы стали первым за 82 года английским клубом, забившим не менее двух голов в 16 играх подряд.
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