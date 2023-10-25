Страна и люди
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Страна и люди

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Российскому послу в Литве вручили ноту из-за сноса памятного знака Рейнсу

Российскому послу в Литве вручили ноту из-за сноса памятного знака Рейнсу

Министерство иностранных дел Литвы вручило ноту протеста послу Российской Федерации из-за снятия во Владимире памятного знака в честь деятеля литовской католической церкви архиепископа Мечисловаса Рейниса.

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Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
Охреневшие пидоры - сносят памятники советским воинам-освободителям и предъявляют претензии после сноса памятной доски какому-то католическому обормоту?!
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4 д.

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