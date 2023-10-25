Российскому послу в Литве вручили ноту из-за сноса памятного знака Рейнсу

Министерство иностранных дел Литвы вручило ноту протеста послу Российской Федерации из-за снятия во Владимире памятного знака в честь деятеля литовской католической церкви архиепископа Мечисловаса Рейниса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии