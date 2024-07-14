У участников СВО появится возможность проходить амбулаторное лечение в местах проведения отпуска

У участников СВО появится возможность проходить амбулаторное лечение в местах проведения отпускаМинистр обороны РФ Андрей Белоусов обратился к Президенту России Владимиру Путину с предложением обеспечить участников спецоперации амбулаторными медицинскими услугами в местах проведения отпуска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)