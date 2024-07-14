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Иваново

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У участников СВО появится возможность проходить амбулаторное лечение в местах проведения отпуска

У участников СВО появится возможность проходить амбулаторное лечение в местах проведения отпуска

У участников СВО появится возможность проходить амбулаторное лечение в местах проведения отпускаМинистр обороны РФ Андрей Белоусов обратился к Президенту России Владимиру Путину с предложением обеспечить участников спецоперации амбулаторными медицинскими услугами в местах проведения отпуска.

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