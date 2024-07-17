В Петербурге за две недели от незаконных прилавков освободили около 20 участков

Более тонны фруктов, ягод, зелени и овощей направили на уничтожение В Петербурге за минувшие две недели от незаконных торговых объектов освободили около 20 городских земельных участков в Невском, Калининском, Красносельском и Фрунзенском районах, сообщили сегодня в пресс-службе Комитета по контролю за имуществом.
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