В Петербурге за две недели от незаконных прилавков освободили около 20 участков

Более тонны фруктов, ягод, зелени и овощей направили на уничтожение В Петербурге за минувшие две недели от незаконных торговых объектов освободили около 20 городских земельных участков в Невском, Калининском, Красносельском и Фрунзенском районах, сообщили сегодня в пресс-службе Комитета по контролю за имуществом.