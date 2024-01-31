В Сети появились новости о том, что Германия потребовала от Нигера прекратить отношения с Россией, угрожая разрывом отношений и закрытием своего посольства в стране.
Кому нужна Германия?
Комментарии
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Авас Анекак
в негерийцах проснулся дух Че Гевары
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6 час.
М
Мария
Африканцы молодцы, осмелели! Бог в помощь! Хватит кормить Европку!
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41 мин.
СК
Сергей Ковалев
расклад простой - 10/90% с Западом против 50/50% с Россией. плюс опция "синего неба" в подарок.
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25 мин.
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