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Почему из Кремля видна Америка, а из Белого дома – Россия во мгле

Почему из Кремля видна Америка, а из Белого дома – Россия во мгле

Перелет по маршруту Москва — Вашингтон и Вашингтон — Москва длится 10 часов. Почему русские знают Америку лучше, чем американцы Россию? Ослепление и прозрение русских Пик развития Америки как государства для людей приходится на 60-е годы ХХ века.

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виктор масляев
русские знают настолько хорошо как живет большая часть россиян в России, что называют даже цифру примерно в 70 % бедных и нищих ее жителей, а 5 % владеют примерно 90 % ее собственности
Макар
Г-н Масляев!!! Ну вы конкретный вражина!! Пора тебя убивать гниду!! Давно я за тобой наблюдаю!!
ANATOLY NALIOTOV
Когда по сути нечего сказать, На личность переходят оппоненты. Дерьма и хамства им не занимать, Приходится всем нюхать "аргументы"!
Борис Осипов
Валентин Щербаков
Какая, все таки, падаль, те продажные русские, которые быстро переобулись и помчались к пиндосам и наглоскунсам лизать жопы и гадить на РОССИЮ, да и сейчас в РОССИИ таких не мало, даже и у кормушки.
Ирина Богданова
Какой колбасник писал этот бред?

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