РИА Новости: против журналиста Плющева могут возбудить дело из-за маркировки

В отношении журналиста Александра Плющева* (признан в РФ иностранным агентом) могут возбудить уголовное дело из-за неоднократного нарушения законодательства о маркировке публикаций лиц, признанных иностранными агентами.
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