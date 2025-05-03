Политика как он...
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Политика как она есть

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РИА Новости: против журналиста Плющева могут возбудить дело из-за маркировки

РИА Новости: против журналиста Плющева могут возбудить дело из-за маркировки

В отношении журналиста Александра Плющева* (признан в РФ иностранным агентом) могут возбудить уголовное дело из-за неоднократного нарушения законодательства о маркировке публикаций лиц, признанных иностранными агентами.

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