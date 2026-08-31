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Двое юных самокатчиков столкнулись с машиной в Барнауле

Двое юных самокатчиков столкнулись с машиной в Барнауле

Оба несовершеннолетних получили травмы Двое несовершеннолетних получили травмы в ДТП с электросамокатом в Барнауле утром 31 августа.

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