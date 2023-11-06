Регуляторы Гонконга рассматривают возможность участия розничной торговли в спотовых крипто-ETF

В рамках своего амбициозного плана стать центром цифровых активов в Азиатско-Тихоокеанском регионе регулирующие органы Гонконга сейчас обдумывают идею разрешить розничным игрокам инвестировать в спотовые крипто-ETF.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии