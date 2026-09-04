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ЕС потребовал от Армении ввести визовый режим с Россией – газета "Грапарак"

ЕС потребовал от Армении ввести визовый режим с Россией – газета "Грапарак"

Западные партнеры выдвигают это требование за кулисами, утверждает газета "Грапарак" (Hraparak.am) со ссылкой на источники во власти.

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