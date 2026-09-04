ЕС потребовал от Армении ввести визовый режим с Россией – газета "Грапарак"

Западные партнеры выдвигают это требование за кулисами, утверждает газета "Грапарак" (Hraparak.am) со ссылкой на источники во власти.
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Визовый режим надо было ввести сразу после избрания Пашиняна. Сейчас поздно, вся черножопая братия уже в Россию перебежала. Спасибо ЕС, лучше поздно, чем никогда.