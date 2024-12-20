Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 890 подписчиков

Требуют миллионы, «Мерседесы», черную игру и еще учат нас жить. Почему наши артисты до такой степени обнаглели

Требуют миллионы, «Мерседесы», черную игру и еще учат нас жить. Почему наши артисты до такой степени обнаглели

Интересная жизнь с Vera Star Вы когда-нибудь задумывались о том, откуда в наших артистах столько спеси и хамства? Почему они наглеют до такой степени, что куда чаще становятся объектами для критики, нежели для восхищения? Нет, ну серьёзно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх