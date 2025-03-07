Разведка США: Массовые увольнения — это выстрел в голову

В Соединенных Штатах произошло масштабное сокращение кадров в разведывательных службах, что, по мнению экспертов, значительно усложнит сбор информации о таких странах, как Китай, Россия и Иран, а также о возможных террористических угрозах.
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