НПЗ «Лукойла» в Болгарии может быть куплен компанией из Венгрии Татьяна АрестоваСразу несколько структур интересуются НПЗ «Лукойла» в Болгарии – от Венгрии выступает MOL, заявил премьер-страны Виктор Орбан.