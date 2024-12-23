НПЗ «Лукойла» в Болгарии может быть куплен компанией из Венгрии Татьяна АрестоваСразу несколько структур интересуются НПЗ «Лукойла» в Болгарии – от Венгрии выступает MOL, заявил премьер-страны Виктор Орбан.
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