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НПЗ «Лукойла» в Болгарии может быть куплен компанией из Венгрии

НПЗ «Лукойла» в Болгарии может быть куплен компанией из Венгрии

НПЗ «Лукойла» в Болгарии может быть куплен компанией из Венгрии Татьяна АрестоваСразу несколько структур интересуются НПЗ «Лукойла» в Болгарии – от Венгрии выступает MOL, заявил премьер-страны Виктор Орбан.

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