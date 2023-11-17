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Жертвы суеверий: как приметы испортили жизнь черным кошкам

Жертвы суеверий: как приметы испортили жизнь черным кошкам

Черные коты в массовой культуре уже давно ассоциируются с чем-то дьявольским и мистическим. Стоит вспомнить хотя бы того же Бегемота из книги «Мастер и Маргарита» или Салема из телесериала «Сабрина маленькая ведьма».

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