Работа кипит: дороги и тротуары одновременно ремонтируют в Уссурийске

Работа кипит: дороги и тротуары одновременно ремонтируют в Уссурийске

В Уссурийске началась укладка асфальта на дорогах и реконструкция пешеходных зон. Одновременно ремонтные работы идут на 13 объектах.

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