Макрон напомнил Нетаньяху, что Израиль был создан по решению ООН

На закрытом заседании совета министров президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен помнить, что его страна была создана в соответствии с резолюцией ООН.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии