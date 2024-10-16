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Макрон напомнил Нетаньяху, что Израиль был создан по решению ООН

На закрытом заседании совета министров президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен помнить, что его страна была создана в соответствии с резолюцией ООН.

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