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Jamaica probes why five abandoned children lived in hospital

Jamaica's government launched an investigation Monday into why five abandoned children remained in a public hospital for an extended length of time.

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