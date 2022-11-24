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Небензя рассказал, почему Россия наносит удары по инфраструктурным объектам на Украине

Небензя рассказал, почему Россия наносит удары по инфраструктурным объектам на Украине

Постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Россия продолжит действия по ограничению военного потенциала Украины, пока Киев не займет реалистичную позицию на переговорах.

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