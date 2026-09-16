В Петербурге усилили контроль за параметрами большегрузов

В Петербурге продолжается профилактический контроль за соблюдением требований при перемещении большегрузов.
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