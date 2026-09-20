Психофизиолог Каплан: мы нашли сегменты ЭЭГ, которые отражают этапы медитации

С 2018 года российские ученые занимаются исследованием работы мозга тибетских монахов. В этом году ученые опубликовали первые результаты работы: им удалось найти в сигналах ЭЭГ объективные отзвуки этапов тантрической медитации, — об этом «Газете.
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