Лихачев: площадка венгерской АЭС «Пакш-2» готова к заливке первого бетона

Площадка атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии полностью готова к заливке «первого бетона», сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев 31 декабря во время новогоднего обращения к работникам атомной отрасли России.
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