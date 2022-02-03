«Нужно упразднить Государственную Думу, а их зарплату раздать пенсионерам». Для чего это абсурдное заявление либерастов Очередное подстрекательство, запущенное в зомбонет либерастами, согласно «госдеповской методички», чтобы в период внешнего давления на Россию вбить клин в гражданское общество и очередной раз дискредитировать власть и разжечь неприязнь населения страны, гласит: «Давайте упраздним Государственную Думу, а их зарплату раздадим пенсионерам» - Давайте и посмотрим уровень вашей тупизны.