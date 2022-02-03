Любопытно, однако

73 060 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Голубицкая
    Нужно не только распустить думу,но и аннулировать пенсионный фонд вместе с сотрудниками! Уж очень дорого он обходится...«Нужно упразднить...
  • Алексей Плескач
    Опять адепты секты разбушевались! НЕТ! Социалистическое государство - у нас УЖЕ по сути есть. Точнее, оно создаётся з...Если Запад «изоли...
  • Евгений Благородный
    Через Украину прокачка газа на минимуме,и никакого увеличения не было,из-за бугра никто некого  силой возвращать не б...Если Запад «изоли...

«Нужно упразднить Государственную Думу, а их зарплату раздать пенсионерам». Для чего это абсурдное заявление либерастов

«Нужно упразднить Государственную Думу, а их зарплату раздать пенсионерам». Для чего это абсурдное заявление либерастов Очередное подстрекательство, запущенное в зомбонет либерастами, согласно «госдеповской методички», чтобы в период внешнего давления на Россию вбить клин в гражданское общество и очередной раз дискредитировать власть и разжечь неприязнь населения страны, гласит: «Давайте упраздним Государственную Думу, а их зарплату раздадим пенсионерам» - Давайте и посмотрим уровень вашей тупизны.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх